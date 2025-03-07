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Sağlık Bakanı Diyarbakır'da Valiliği Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Diyarbakır'da Valiliği Ziyaret Etti
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bakan Memişoğlu, Vali Murat Zorluoğlu ve kurum müdürleriyle bir araya geldi ve Diyarbakır'da sağlık yöneticileri toplantısına katıldı.

Diyarbakır Valiliğini ziyaret eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şeref defterini imzaladı.

Bir dizi programa katılmak üzere kentte gelen Bakan Memişoğlu, Vali Murat Zorluoğlu ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilik makamında şeref defteri imzalayan Bakan Memişoğlu, daha sonra "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Diyarbakır Sağlık Yöneticileri Toplantısına" katıldı.

Toplantıdan sonra Bakan Memişoğlu'nun kentteki programları devam edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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