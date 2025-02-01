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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Muhalefet partisi liderinin eleştiri hakkı olmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Muhalefet partisi liderinin eleştiri hakkı olmalı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'a konuk oldu ve gündemi değerlendirdi. Arıkan, 22 yıldır iktidarda olan yönetimin istifa edeceği beklentisinin gerçekçi olmadığını belirtti ve iktidarın kriz yönetimini eleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'a konuk olarak gündemi değerlendirdi. Programda ülke siyasetinin güncel konularına değinen Arıkan, iktidar politikalarını eleştirerek önemli açıklamalarda bulundu.

"İSTİFA BEKLEMİYORUM"

Arıkan, 22 yıldır iktidarda olan yönetimin otel yangını gibi bir olay sonrasında istifa edeceği beklentisinin gerçekçi olmadığını belirterek, "22 yıl boyunca istifa etmeyen iktidarın otel yangınında istifa edeceği beklentisinde değilim," dedi. Bu sözleriyle iktidarın kriz yönetimi ve sorumluluk anlayışını eleştiren Arıkan, muhalefet partilerinin bu tür olaylar karşısında toplumu bilgilendirme ve denetleme sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"TOPLUMU RAHATLATICI İCRAATLAR YAPTIK"

Saadet Partisi'nin iktidar olduğu dönemlerde toplum yararına birçok icraatta bulunduğunu ifade eden Arıkan, "Saadet Partisi olarak iktidar olduğumuz her dönemde toplumu rahatlatıcı icraatlar yaptık," şeklinde konuştu. Arıkan, muhalefet partisinin genel başkanının eleştiri hakkına sahip olması gerektiğini belirterek, demokratik bir ortamda bu tür eleştirilerin önemine dikkat çekti: "Bir muhalefet partisinin genel başkanı eleştiri hakkına sahip olmalı."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika
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