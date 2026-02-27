Haberler

Saadet Partisi'nden "Geleneksel Konya İftarı" programı

Saadet Partisi'nden 'Geleneksel Konya İftarı' programı
Güncelleme:
Konya'da düzenlenen geleneksel iftar programında, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan birlik ve beraberlik vurgusu yaparak 'adalet sofraları' kurduklarını belirtti.

Konya'da Saadet Partisi tarafından Geleneksel Konya İftar programı düzenlendi. Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da katıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, parti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. "İnsanlık için çalışan adam Necmettin Erbakan" adlı programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İyilikleri çoğaltmak, kardeşlikleri büyütmek istiyoruz. Bu nedenle, Saadet Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında 'adalet sofraları' kurduk. Bu adalet sofraları Türkiye'nin dört bir tarafında tüm milletimize açık. Bu sofralarda samimiyet var, muhabbet var. Bu sofralarda, bereket var. Son örneğini bugün Konya'mızda gördük. Neden bu sofralarda bereket var biliyor musunuz? Çünkü, bu sofralarda helal lokma var, bu sofralarda alın teri var. Bu sofraları yanlış anlayanlar da olmadı değil, bu sofralardan rahatsız olanlar da oldu. Aslında onlar kurulan sofradan değil, o sofranın temsil ettiği değerlerden rahatsız oldular. Halbuki, biz bu sofralarda sadece iftarımızı yapmıyoruz yıllardır özlemi çekilen toplumsal barışı, gerçek kardeşliği mayalamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim için adalet, adliye koridorlarından mahkeme salonlarından önce sofrada başlar" ifadelerini kullandı. - KONYA

