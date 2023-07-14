Saadet Partisi Milletvekili Mustafa Kaya: İktidar doğruyu bilip eğriyi yapmaya devam ediyor

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, iktidarın sorunlara geniş bir perspektif ile yaklaşması gerektiğini belirterek, ülkenin düze çıkması için doğruyu bilip eğriye kılıf uydurmanın son bulması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, "İktidar doğruyu bilip eğriyi yapmaya devam ettiği müddetçe ve bazı toplum kesimleri de doğruyu bilip eğriye kılıf uydurmaya devam ettiği müddetçe ülkemizin düze çıkması mümkün değildir." dedi.

Kaya, TBMM Genel Kurulunda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerinde partisi adına yaptığı konuşmada, iktidarın sorunlara geniş bir perspektif ile yaklaşması gerektiğini belirtti.

İktidarın öncelikle yapması gereken şeyin "adalet açığını kapatmak" olduğunu söyleyen Kaya, "Adalet açığını kapattığınızda bütçe açığını acı reçetelere başvurmadan kapatabilirsiniz. Herkese güven verirseniz cari açık, dış ticaret açığı gibi dertlerle boğuşmak durumunda kalmazsınız." diye konuştu.

Seçimden önce çağ atlayan Türkiye'nin seçimden sonra zamlarla, vergilerle, faturayı vatandaşa kesen bir anlayışla bir yere gidemeyeceğini savunan Kaya, "Dünyaya örnek olduğunu iddia ettiğiniz bir ekonomik model ortaya koyarsınız ama bu durum heterodoks yaklaşımlarınız neticesinde milletin gerçekleriyle epistemolojik bir kopuşa dönüşür." ifadelerini kullandı.

"2011'de ortaya koyduğunuz hangi hedeflere ulaşabildiniz?"

Kaya, iktidarın vaatlerini eleştirerek, "2011'de ortaya koyduğunuz hangi hedeflere ulaşabildiniz? 2023 yılına geldiğimizde bunca hedefi, bunca iddiayı ortaya attınız, şimdi geldiğiniz noktayı nasıl halen başarı olarak değerlendiriyorsunuz?" sorularını yöneltti.

Açlık sınırının 10 bin 500 lira, yoksulluk sınırının ise 33 bin lira olduğuna dikkati çeken Kaya, emekliye verilen zam oranını eleştirdi.

6 Şubat'ta yaşanan depremin Türkiye'nin acil bir eylem planının olmadığını gösterdiğini dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Ortada bir acil eylem planımız olmadığı için maalesef yanlış sürece hep beraber girdik. Ülkemizin dış borcu 500 milyar dolara yaklaşmış durumda ama bu iktidarın döviz ihtiyacının nasıl karşılanacağına dair kapı kapı borç aramaktan başka yapacağı bir şey yok. Yüzde 7 ila 10 arasında döviz bazında borçlanan iktidar, doğmamış çocuklarımızı borçlandırırken tek ve öncelikli meselesinin neye mal olursa olsun ülkeye dolar girişini sağlamak olduğunu gizleyemiyor. Bu yol adı konulmamış bir Düyun-u Umumiye'dir."

Mustafa Kaya, enflasyonla mücadele konusunda her şeyin belirsiz olduğunu ileri sürerek, orta vadeli programın uygulanmak için değil algıları yönetmek için yayınlanan dokümanlara dönüştüğünü savundu.

İktidarların "amaca giden her yol mubahtır" dememesi gerektiğini söyleyen Kaya, "İktidar doğruyu bilip eğriyi yapmaya devam ettiği müddetçe ve bazı toplum kesimleri de doğruyu bilip eğriye kılıf uydurmaya devam ettiği müddetçe ülkemizin düze çıkması mümkün değildir." dedi.