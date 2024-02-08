Saadet Partisi İBB Adayı Birol Aydın, seçim çalışmalarına Fatih'te başladı

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te ziyaretlerde bulundu.

Aydın, ilk olarak Dervişali Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde TV5 televizyonu çalışanlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Aydın, "İstanbul'umuzu gözümüz gibi sakınıyoruz. İstanbul önceliğimiz. Biz yaşadığımız bunca keşmekeşin içerisinde başka bir İstanbul'un mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

Başka bir İstanbul'un, başka bir hizmet anlayışının mümkün olabileceğini 1994 yılında gösterdiklerini belirten Aydın, "Ama sadece İstanbul'da göstermedik, Türkiye'nin her tarafında gösterdik." şeklinde konuştu.

Aydın, İstanbul'da başarılı oldukları gibi Konya, Kayseri, Sivas ve Kütahya'da da başarı göstermiş bir yönetim anlayışına sahip olduklarını dile getirdi.

Şimdi Türkiye'nin tekrar, işini, şehrini ve insanını gözeten anlayışa susamış olduğunu gördüklerini anlatan Aydın, "Bir çıkışı hep beraber gerçekleştireceğiz diye inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Aydın, buradaki programının ardından Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesini ziyaret ederek, Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu ile görüştü.

Daha sonra İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsanı Yardım Vakfı'na da ziyarette bulunan Aydın, vakıf başkanı Bülent Yıldırım ile bir araya geldi.