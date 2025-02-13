Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Trump'a dikkat çeken mektup

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistinlileri Gazze'den çıkarma planları yapan ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektupta, "İki seçeneğin var. Ya ateşkesi destekleyerek barış ve insanlıktan yana olacaksın, ya da bölgeyi daha büyük bir ateşe sürükleyerek kanlı bir katil olarak anılacaksın. Koltuğunu çektiğin, Netanyahu'nun planlarına uyup aptal olma" ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, son günlerde Gazze'ye yönelik planları ile tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı.

ÇOK KONUŞULACAK İFADELER

Mektubunda dikkat çeken ifadeler kullanan Arıkan, "Bay Başkan: Her zamanki hayalperestliğinle Gazzelileri başka ülkelere süreceğini ve Gazze'yi imara açacağını dikte ediyorsun. Vatan toprağı ile emlak arsasını birbirine karıştırma. Bu işler emlakçılık yapmaya benzemez" ifadelerini kullandı.

"APTAL OLMA"

"Gazze'yi, parayla satın alabileceğini sandığın Grönland'la ya da harita üzerinde adını değiştirdiğin Meksika Körfeziyle karıştırma" diyen Saadet Partisi lideri ayrıca "Senin tarih bilgin olmadığını biliyorum. Hatırlatmak isterim; bu coğrafyaya cehennemi yaşatmaya gelmiş birçok kralın mezarı bile yok. İki seçeneğin var. Ya ateşkesi destekleyerek barış ve insanlıktan yana olacaksın, ya da bölgeyi daha büyük bir ateşe sürükleyerek kanlı bir katil olarak anılacaksın. Koltuğunu çektiğin, Netanyahu'nun planlarına uyup aptal olma. Gazze'nin üzerinden ellerini çek! Eğer bölge tarihi ve emperyalizme karşı direniş konusunda bir bilgiye ihtiyacın olursa bizi ara" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLİĞE İLETİLDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan imzalı mektup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne de iletildi.