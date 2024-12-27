DEVA'lı 2 vekil geçiş yaptı, Saadet-Gelecek grubu yeniden kuruldu

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Saadet Partisi'ne katıldı. Böylelikle Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın AK Parti'ye geçmesiyle düşen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Saadet-Gelecek grubu, milletvekili sayısının 21'e ulaşmasıyla yeniden kuruldu.

3 PARTİ ARASINDAKİ 'ORTAK GRUP' GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, yaptığı açıklamada, DEVA, SAADET ve Gelecek partileri arasında ortak grup kurulması için yapılan görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

"DAHA NET BİLGİ VERİLECEKTİR"

"DEVA Partisi yetkili kurullarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile birlikte daha geniş birliktelikleri hedefleyen Meclis grubu kurulması konusunda görüşmeler olgunlaşmış durumda" diyen Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki günlerde birlikte grup kurma iradesi gerçekleşen DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi yetkili kurullarında olgunlaştırılacak olan süreç kesinleştiğinde kamuoyuna kurulacak Meclis grubu hakkında daha net bilgi verilecektir."

"EKMEN VE KAYA'NIN DURUMU GEÇİCİ"

Ekmen ve Kaya'nın Saadet Partisi'ne katılımının geçici olduğunu belirten Şahin, "Bu süreçte Saadet-Gelecek grubunun bir milletvekili eksilmesi nedeniyle düşen grubun DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birlikte oluşturacakları ortak grup hükmü şahsiyet kazanıncaya kadar DEVA Partisi'nden Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya geçici olarak Saadet-Gelecek grubunu parlamentoda tamamlamak üzere Saadet Partisi grubu ile çalışmaları gerçekleştireceklerdir" diye konuştu.