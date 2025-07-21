Rusya ve Ukrayna Müzakereleri İstanbul'da Devam Ediyor

Rus resmi haber ajansı TASS'ın haberinde, Moskova ile Kiev arasındaki bir sonraki müzakere turunun hafta sonu İstanbul'da yapılacağı iddia edildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin 3. turunun ne zaman yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Rus resmi haber ajansı TASS'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberinde, Moskova ile Kiev arasındaki bir sonraki müzakere turunun hafta sonu İstanbul'da yapılmasının beklendiği iddia edildi. Kaynağın, "Hafta sonundan bahsediyoruz, tarihler netleştiriliyor" dediği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Rus tarafına gelecek hafta yapılacak yeni bir görüşme teklif ettiğini bildirdi" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA