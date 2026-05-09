Haberler

Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ihlali suçlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya ve Ukrayna yönetimleri, 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle ilan edilen 3 günlük ateşkesi ihlal ettiklerini birbirlerini suçladı. Taraflar, ateşkesin ilk gününde karşılıklı olarak saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna yönetimleri, birbirlerini Rusya'da kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle ilan edilen 3 günlük ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Rusya ve Ukrayna arasında ilan edilen geçici ateşkesin ilk gününde taraflar, birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup ederek kazandığı zaferin yıl dönümü nedeniyle Rusya'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında ilan edilen ateşkese ilişkin taraflardan karşılıklı ihlal suçlamaları geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısıyla 9-10-11 Mayıs tarihlerinde ilan edilen 3 günlük ateşkese ilişkin Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Günün ilk saatlerinden bu yana saldırganların ateşkes ihlallerinin sayısı 51'e ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Ateşkesin ilanına rağmen Ukraynalı kuvvetler mevzilerimize yönelik insansız hava aracı (İHA) ve topçu saldırıları düzenledi" denildi.

Rusya ile Ukrayna arasında, Hristiyan dünyasında kutlanan Paskalya Bayramı nedeniyle 11-12 Nisan tarihlerinde de ateşkes ilan edilmişti. Taraflar, birbirlerini bu süreçte ateşkesi yaklaşık 2 bin kez ihlal etmekle suçlamıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında dördüncü gol de geldi! Neler oluyor neler

Dördüncü gol geldi! RAMS Park'ta yıllarca unutulmayacak bir maç oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, yemin ederek göreve başladı, AB bayrağı parlamentoya asıldı

Ülkenin yeni rotasını çizdi: Yemin eder etmez o bayrak geri geldi

Çalışan annelere müjde: SGK 'analık ödeneği' süresini uzattı

Çalışan annelere müjde! Süre uzadı, maaş arttı
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Bournemouth yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı

Bu takımı kim yenecek?
Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, yemin ederek göreve başladı, AB bayrağı parlamentoya asıldı

Ülkenin yeni rotasını çizdi: Yemin eder etmez o bayrak geri geldi

Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu