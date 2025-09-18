Haberler

Rusya ve Ukrayna, Bin 24 Asker Cenazesini Takas Etti

Rusya, Ukrayna'ya bin Ukrayna askerinin cenazesini, Ukrayna ise Rusya'ya 24 Rus askerinin cenazesini iade etti. Takas, iki ülke arasında gerilimi azaltma çabalarının bir parçası olarak gerçekleşti.

Rusya ve Ukrayna arasında bin 24 askerin cenazesi takas edildi. Rusya Devlet Duması Milletvekili Shamsail Saraliyev, Rusya'nın Ukrayna'ya bin Ukrayna askerin cenazesini, Ukrayna'nın ise Rusya'ya 24 Rus askerin cenazesini iade ettiğini açıkladı.

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, söz konusu takası doğrulayarak, teslim alınan cenazelerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını belirtti.

Ukrayna, bugüne kadar yapılan takaslar kapsamında 6 bin 57, Rusya ise 78 cenaze teslim aldı. - KİEV

