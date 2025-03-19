Rusya ve Ukrayna, 175 Esiri Takas Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile karşılıklı 175 esirin takas edildiğini duyurdu. Rusya'nın ayrıca iyi niyet göstergesi olarak ağır yaralı 22 Ukraynalı esiri de iade ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 175 esiri iade ettiği bildirildi. Karşılığında Rusya'nın da 175 esiri bıraktığı aktarıldı. Ayrıca acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan 22 ağır yaralı Ukraynalı esirin de "iyi niyet göstergesi" olarak takasa dahil edilip serbest bırakıldığı ifade edildi. Takas edilen Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında olduğu, askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi bakım sağlandığı kaydedildi. Serbest bırakılan tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına götürüleceği aktarıldı. Takasa Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk ettiği vurgulandı.

Esir takasına ilişkin anlaşma sağlanmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da ateşkes sağlanmasına ilişkin dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı olarak enerji altyapısına yönelik saldırıları 30 gün durduracağı, iki tarafın karşılıklı olarak 175 esiri takas edeceği, ayrıca iyi niyet göstergesi olarak Rusya'daki sağlık kuruluşlarında tedavi gören ağır yaralı Ukraynalı askerlerin de iade edileceği belirtilmişti. - MOSKOVA