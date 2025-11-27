Haberler

Rusya ve Polonya Konsolosluklarını Karşılıklı Olarak Kapatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, Polonya'nın demiryolu sabotajlarından dolayı Gdansk Konsolosluğunu kapatmasının ardından, Polonya'nın İrkutsk Konsolosluğu'nun da kapatılmasına karar verdi. İki ülke arasında gerginlik artmaya devam ediyor.

Rusya, Polonya'nın demiryolu hatlarındaki sabotaj eylemlerinden sorumlu tuttuğu Rusya'nın Gdansk Konsolosluğunu kapatmasının ardından Polonya'nın İrkutsk Konsolosluğu'nun kapatılmasına karar verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya Irkutsk Konsolosluğu'nun kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajeswski'nin Bakanlığa çağrılarak Irkutsk Konsolosluğu'nun faaliyet izninin geri çekildiğine ilişkin nota verildiğini bildirdi. Kararın geçtiğimiz Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde bulunan Rusya Konsolosluğu'nun kapatılmasına karşı alındığı belirtilen açıklamada "Polonya'daki Rus Konsolosluk temsilciliğinin saçma bir bahaneyle kapatılması Polonyalı yetkililerinin açıkça düşmanca ve temelsiz adımıdır, buna yanıt olarak Rusya Federasyonu'nda halen faaliyet göstermekte olan son Polonya Konsolosluğu kapatılacaktır" denildi.

Polonya İrkutsk Konsolosluğu'na 30 Aralık 2025 tarihine kadar süre tanındığı ifade edilen açıklamada kısa vadeli siyasi çıkarlar uğruna Rusya'ya karşı düşmanca saldırı peşinde olanların eylemlerinin karşılıksız kalmayacağı ifadelerine yer verildi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski geçtiğimiz hafta Polonya'daki demiryolu hatlarında sabotaj eylemi düzenleyen 2 Ukrayna vatandaşının Rusya adına faaliyet gösterdiklerini belirterek, Rusya Gdansk Konsolosluğu'nun kapatılmasına karar verdiğini duyurmuştu. Polonya daha önce de kendisine karşı sabotaj eylemleri düzenlediği gerekçesiyle Krakow ve Poznan'daki Rus konsolosluklarını kapatmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11. Yargı Paketi Meclis'te! Trafikte bunu yapanlar yandı, hapis cezası geliyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Hapis cezası geliyor
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
CHP'li vekilden Murat Kurum'a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum

CHP'li vekilin Bakan Kurum'u tebrik ettiği an: Kimseden çekinmiyorum
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
11. Yargı Paketi Meclis'te! Trafikte bunu yapanlar yandı, hapis cezası geliyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Hapis cezası geliyor
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.