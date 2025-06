Rusya-Ukrayna Esir Takasında Yeni Gelişmeler

Rus Korgeneral Aleksandr Zorin Ukrayna ile yapılan takas anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rus tarafı, İstanbul'da Ukrayna tarafıyla üzerinde mutabık kalınan takvime tam olarak uygun şekilde, iade için hazırlanmış bin 212 Ukraynalı askerin naaşını takas bölgesine teslim etti" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılması planlanan ancak ertelenen esir takasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Rus Korgeneral Aleksandr Zorin bugün yaptığı açıklamada, "Rus tarafı, 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmeler sırasında varılan anlaşmalara ve yine İstanbul'da Ukrayna tarafıyla üzerinde mutabık kalınan takvime tam olarak uygun şekilde, iade için hazırlanmış Ukraynalı askerlerin naaşlarını takas bölgesine teslim etti" dedi.

"Naaşlar üniformaları temel alınarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak tanımlanmıştır"

Bu adımın takas anlaşmasının ilk bölümü olduğunu belirten Zorin, "Bu, bin 212 Ukraynalı askerin naaşını içermektedir. Hepsi, üniformaları ve bulundukları yerler temel alınarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak tanımlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, "Ukrayna erteledi" demişti

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir takasını beklenmedik şekilde belirsiz bir süreyle erteledi. Ukrayna grubu nedense takas alanına bile gelmedi. Sundukları gerekçeler farklı ve oldukça tuhaf. Kiev'i takvime ve varılan tüm anlaşmalara sıkı sıkıya uymaya ve takasa derhal başlama çağrısında bulunuyoruz. Anlaştığımız gibi her iki taraftan bin 200 askere ülkelerine dönme fırsatı verilsin. Biz sahadayız. Çalışmaya hazırız. Uluslararası televizyon kanalları, haber ajansları ve muhabirler gelip her şeyi kendi gözleriyle görebilir. Rusya her zaman sözünü tutar" şeklinde konuşmuştu.

"Rus tarafının açıklamaları gerçeklerle ve daha önce varılan anlaşmalarla örtüşmemektedir"

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Rus tarafının bugünkü açıklamaları, ne esir takası ne de cenazelerin iadesi konusunda gerçeklerle ve daha önce varılan anlaşmalarla örtüşmemektedir. Geçtiğimiz hafta boyunca her iki taraftan ekipler, askerlerin naaşlarını geri getirmek ve esir takası için çalışma yürüttü. Ukrayna, esir takasına ilişkin İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılan açıkça tanımlanmış kategorilere göre oluşturulmuş değişim listesini sundu. Rus tarafı, kararlaştırılan yaklaşıma uymayan farklı listeler sundu. Ukrayna cevabını verdi ve şu anda Rus tarafından bir sonraki adım bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA