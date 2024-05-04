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Rusya, Ukrayna lideri Zelenski'yi arananlar listesine aldı

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Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi arananlar listesine aldı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin arananlar listesine alındığı açıklandı.

Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya başlattığı savaş devam ederken Rusya'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski hamlesi geldi. Rusya, Zelenskiy hakkında dava açtı. Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'in arananlar listesine alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının veri tabanındaki arananlar listesine eklenen Zelenskiy'in doğum yeri ile tarihi ve Ukrayna Devlet Başkanlığı görevine getirildiği tarih ile eklendiği kaydedildi.

Rusya, Şubat ayında da Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı "arananlar listesine" eklediğini duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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