Rusya, Sınır Tanımayan Gazeteciler'i 'İstenmeyen Örgüt' İlan Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Adalet Bakanlığı, basın özgürlüğünü savunan Fransa merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler derneğini 'istenmeyen örgüt' olarak ilan etti. Bu, Rusya'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu düşündüğü sivil toplum kuruluşlarına uyguladığı bir uygulama.

Rusya Adalet Bakanlığı, Fransa merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu olan ve basın özgürlüğünü savunan Sınır Tanımayan Gazeteciler'in "istenmeyen örgüt" ilan edildiğini duyurdu.

Rusya, bir uluslararası sivil toplum kuruluşunu daha "istenmeyen örgüt" listesine ekledi. Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu olan ve basın özgürlüğünü savunan Sınır Tanımayan Gazeteciler'in "istenmeyen örgüt" ilan edildiği duyuruldu.

Rusya, daha önce ABD hükümeti tarafından finanse edilen medya kuruluşu Radio Free Europe/Radio Liberty, uluslararası çevre örgütü Greenpeace ve İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü'nü listeye eklemişti. Rusya, ulusal güvenliğine zarar verdiğini düşündüğü kuruluşları düzenli olarak "istenmeyen örgüt" olarak nitelendiriyor. Bu listeye eklenen kuruluşlarda çalışan ya da onlara fon sağlayan Rus vatandaşları 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun 'Sigarasız şehir olacak' dediği ilimiz

İşte Bakan Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı

Rozetleri Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.