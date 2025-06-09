Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul anlaşmaları çerçevesinde 25 yaş altı savaş esirlerinin ilk grubunun ülkeye döndüğünü ve aynı sayıdaki Ukraynalı...
Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul anlaşmaları çerçevesinde 25 yaş altı savaş esirlerinin ilk grubunun ülkeye döndüğünü ve aynı sayıdaki Ukraynalı savaş esirinin de Kiev'e teslim edildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul anlaşmaları çerçevesinde 25 yaş altı savaş esirlerinin ilk grubunun ülkeye döndüğünü ve aynı sayıdaki Ukraynalı savaş esirinin de Kiev'e teslim edildiğini açıkladı. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika