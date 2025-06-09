Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul anlaşmaları çerçevesinde 25 yaş altı savaş esirlerinin ilk grubunun ülkeye döndüğünü ve aynı sayıdaki Ukraynalı savaş esirinin de Kiev'e teslim edildiğini açıkladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika