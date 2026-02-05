Haberler

Kremlin: "New START Anlaşması'nın sona ermesiyle ulusal çıkarlarımızı gözeteceğiz"

Kremlin: 'New START Anlaşması'nın sona ermesiyle ulusal çıkarlarımızı gözeteceğiz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki nükleer silahları sınırlayan anlaşmanın sona erdiğini belirtti ve önceliklerinin ulusal çıkarlar olduğunu vurguladı. Anlaşmanın uzatılmasına yönelik girişimlerin yanıtsız kaldığını ifade etti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında nükleer silahları sınırlandıran anlaşmanın sona ermesine yönelik, "Rusya, nükleer silahlar alanındaki stratejik istikrar konusuna karşı sorumlu yaklaşımını sürdürecek ve öncelikle ulusal çıkarlarını gözetecektir" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Rusya arasındaki füzeler, fırlatma rampaları ve stratejik savaş başlıklarına sınırlamalar getiren Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) bugün sona ermesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Peskov, "Anlaşma sona erdi. Bunu olumsuz karşılıyor ve üzüntümüzü dile getiriyoruz. Sınırlamaları 1 yıl daha koruma girişimimiz yanıtsız kaldı" dedi. Peskov, konunun dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan telefon görüşmesinde de gündeme geldiğini belirtti. Peskov, "Bundan sonra ne olacağı, olayların nasıl gelişeceğine bağlıdır. Her halükarda Rusya, nükleer silahlar alanındaki stratejik istikrar konusuna karşı sorumlu ve dikkatli yaklaşımını sürdürecek ve elbette her zaman olduğu gibi öncelikle ulusal çıkarlarını gözetecektir" şeklinde konuştu.

Rusya yönetimi, her iki tarafın da yeni bir anlaşma üzerinde görüşebilmesi için zaman kazanması amacıyla mevcut anlaşmanın 1 yıl uzatmasını önermişti. Ancak ABD yönetimi bu öneriye resmi olarak bir yanıt vermemişti.

Epstein'in Rus özel servisleri için çalıştığı iddiası

Peskov ayrıca pedofili suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın Rus istihbarat ajanı olduğu iddialarına cevap verdi. Peskov söz konusu iddiaların ciddiye alınamayacağını belirterek, "Bu tür iddialar hakkında sadece bol bol espri yapmak isterim" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti