Kremlin: 'New START Anlaşması'nın sona ermesiyle ulusal çıkarlarımızı gözeteceğiz'

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında nükleer silahları sınırlandıran anlaşmanın sona ermesine yönelik, "Rusya, nükleer silahlar alanındaki stratejik istikrar konusuna karşı sorumlu yaklaşımını sürdürecek ve öncelikle ulusal çıkarlarını gözetecektir" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Rusya arasındaki füzeler, fırlatma rampaları ve stratejik savaş başlıklarına sınırlamalar getiren Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) bugün sona ermesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Peskov, "Anlaşma sona erdi. Bunu olumsuz karşılıyor ve üzüntümüzü dile getiriyoruz. Sınırlamaları 1 yıl daha koruma girişimimiz yanıtsız kaldı" dedi. Peskov, konunun dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan telefon görüşmesinde de gündeme geldiğini belirtti. Peskov, "Bundan sonra ne olacağı, olayların nasıl gelişeceğine bağlıdır. Her halükarda Rusya, nükleer silahlar alanındaki stratejik istikrar konusuna karşı sorumlu ve dikkatli yaklaşımını sürdürecek ve elbette her zaman olduğu gibi öncelikle ulusal çıkarlarını gözetecektir" şeklinde konuştu.

Rusya yönetimi, her iki tarafın da yeni bir anlaşma üzerinde görüşebilmesi için zaman kazanması amacıyla mevcut anlaşmanın 1 yıl uzatmasını önermişti. Ancak ABD yönetimi bu öneriye resmi olarak bir yanıt vermemişti.

Epstein'in Rus özel servisleri için çalıştığı iddiası

Peskov ayrıca pedofili suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın Rus istihbarat ajanı olduğu iddialarına cevap verdi. Peskov söz konusu iddiaların ciddiye alınamayacağını belirterek, "Bu tür iddialar hakkında sadece bol bol espri yapmak isterim" dedi. - MOSKOVA