Rusya, İstanbul'daki Müzakerelere Hazırlandığını Açıkladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakereler için Rus tarafının İstanbul'da hazırlık yaptığını ve Rusya'yı kimin temsil edeceğinin açıklanacağını bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tarafının İstanbul'daki müzakerelere hazırlandığını ifade etti. Peskov, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı kimin temsil edeceğinin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli gördüğü anda açıklanacağını söyledi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika