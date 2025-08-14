Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Alaska'da gerçekleştireceği görüşmenin...
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Alaska'da gerçekleştireceği görüşmenin TSİ 22.30'da başlayacağını açıkladı. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika