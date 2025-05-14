Putin, İstanbul'daki Ukrayna Görüşmelerine Katılacak Heyeti Onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın İstanbul'da yapılacak olan Ukrayna görüşmelerine katılacak heyeti onayladı. Ancak, Putin'in ismi bu listeye dahil edilmedi. Moskova'dan gelen bu gelişme, uluslararası kamuoyunda merakla takip ediliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın İstanbul'da Ukrayna görüşmelerine katılacak heyeti onaylarken, Putin'in ismi listede yer almadı. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika