Putin ve Trump Temsilcisi Görüştü

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmenin "faydalı ve yapıcı" olduğunu söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika