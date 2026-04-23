Rusya'dan Fransa'nın Avrupa ülkelerine nükleer bombardıman uçağı konuşlandırma planına tepki

Rusya'dan, Fransa'nın nükleer kapasiteye sahip stratejik bombardıman uçaklarının Avrupa ülkelerine konuşlandırılmasını öngören plana ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Moskova yönetiminin söz konusu bombardıman uçaklarının Fransa dışındaki diğer Avrupa ülkelerine konuşlandırılmasına yönelik duyduğu endişenin altını çizdi. Durumu "NATO'nun nükleer potansiyelinin kontrolsüz bir yığınak" olarak nitelendiren Grushko, "Açıkçası ordumuz, muhtemel büyük bir çatışma durumunda öncelikli hedefler listesini güncellerken bu konuyu dikkate almak zorunda kalacak. Sonuç olarak, Fransa'nın müttefiklerinin savunmasını güçlendirme yönündeki beyanlarının aksine bu ülkelere hiçbir kesin garanti sunulmuyor. Bu ülkelerin güvenliği aslında zayıflatılıyor" dedi.

Grushko, geçtiğimiz Şubat ayında süresi dolan ABD ile Rusya arasındaki nükleer silahları sınırlandıran ve "New START" olarak bilinen Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na ilişkin de konuştu. Bakan Yardımcısı, nükleer silahlar konusunda gelecekte yapılacak herhangi bir diyaloğun, Fransa ve İngiltere'nin cephanelikleri dahil olmak üzere NATO'nun ve ABD'nin birleşik kapasitelerini dikkate alması gerektiğini söyledi.

Fransa'nın nükleer hedefleri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mart ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer cephaneliğinin genişletilmesine ve caydırıcılığının artırılmasına yönelik planlarını duyurmuştu. Fransız lider bu kapsamda nükleer kapasiteye sahip savaş uçaklarının geçici süreliğine çeşitli Avrupalı ortaklarının topraklarında konuşlandırılabileceğini söylemişti.

Macron bu çerçevede Paris yönetiminin İngiltere, Almanya, Polonya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İsveç ve Danimarka ile görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetmişti. - MOSKOVA

