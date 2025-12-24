Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov: 'Dmitriyev, Miami görüşmelerinin sonuçları hakkında Putin'i bilgilendirdi'

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in Ukrayna krizine ilişkin ABD'li temsilciler ile Miami'de gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçları hakkında Putin'i bilgilendirdiğini, Rusya'nın pozisyonunun belirleneceğini açıkladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik Miami'de yapılan son görüşmeler hakkında açıklama yaptı. Sözcü Peskov, ABD heyeti ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in Putin'i son diplomatik görüşmeler hakkında bilgilendirdiğini belirtti. Peskov görüşmenin içeriğine dair detay vermeyeceğini belirterek, "Şimdi, Devlet Başkanımızın aldığı bilgiler doğrultusunda pozisyonlarımızı belirleyeceğiz ve mevcut kanallar aracılığıyla temaslarımızı en kısa sürede sürdüreceğiz. ABD, Rusya'nın pozisyonunun temel parametrelerini iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Miami görüşmesi

Dmitriyev, Ukrayna ihtilafına çözüm bulmak için Washington'un arabuluculuk çabalarını görüşmek üzere 20-21 Aralık'ta Miami'de ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Beyaz Saray yetkilisi Josh Gruenbaum ile bir araya gelmişti. - MOSKOVA