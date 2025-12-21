Haberler

Rusya: "Avrupalılar ve Ukraynalıların teklifleri, uzun vadeli barışın sağlanması ihtimalini artırmıyor"

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Avrupalılar ve Ukrayna'nın ABD tarafından hazırlanan barış planındaki değişikliklerin uzun vadeli barışa katkı sağlamayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Avrupalılar ve Ukrayna tarafından yapılan ABD tekliflerindeki değişikliklere ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupalılar ve Ukraynalıların yaptıkları ya da yapmaya çalıştıkları teklifler, kesinlikle belgeyi iyileştirmiyor ve uzun vadeli barışın sağlanması ihtimalini artırmıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Avrupalılar ve Ukrayna tarafından yapılan ABD tekliflerindeki değişikliklere ilişkin konuştu. Yuri Uşakov, "Avrupalılar ve Ukraynalıların yaptıkları ya da yapmaya çalıştıkları teklifler, kesinlikle belgeyi iyileştirmiyor ve uzun vadeli barışın sağlanması ihtimalini artırmıyor. Bu bir tahmin değil" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler, ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı üzerinde bir dizi düzenleme yapmıştı. Ukrayna ve Avrupalıların düzenlemeleriyle plan 20 maddeye düşürülmüştü. Bu düzenlemelerin amacı, tekliflerin Ukrayna'nın güvenlik çıkarlarını ve Avrupa'nın uzun vadeli istikrar kaygılarını daha iyi yansıtmasını sağlamak olarak ifade edilmişti. - MOSKOVA

