Rusya, 9 Mayıs Zafer Günü'nde ilk kez askeri teçhizat sergilemeyecek

Rusya Savunma Bakanlığı, Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin bu yıl da askeri geçit töreniyle kutlanacağını, ancak Ukrayna savaşı nedeniyle törende ilk kez askeri teçhizat sergilenmeyeceğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümü kapsamında Moskova'da askeri geçit töreni düzenleneceği ifade edildi. Mevcut operasyonel durum nedeniyle bazı askeri okulların ve "askeri teçhizat" konvoyunun geçit törenine katılmayacağı belirtildi. Açıklamada, "Geçit töreninin hava bölümünde Kızıl Meydan üzerinde akrobasi ekipleri uçuş yapacak. Geçit töreninin sonunda ise Su-25 uçakları Moskova semalarını Rus bayrağının renkleriyle boyayacak" denildi. - MOSKOVA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco Samandıra'da krallar gibi karşılandı

Aracın içerisindeki bu anları hayatı boyunca unutamayacak

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Rojin'in babası "bize ihanet etti" deyip bir kişinin ismini verdi