Rusya, 9 Mayıs Zafer Günü'nde ilk kez askeri teçhizat sergilemeyecek

Rusya Savunma Bakanlığı, Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin bu yıl da askeri geçit töreniyle kutlanacağını, ancak Ukrayna savaşı nedeniyle törende ilk kez askeri teçhizat sergilenmeyeceğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81. yıl dönümü kapsamında Moskova'da askeri geçit töreni düzenleneceği ifade edildi. Mevcut operasyonel durum nedeniyle bazı askeri okulların ve "askeri teçhizat" konvoyunun geçit törenine katılmayacağı belirtildi. Açıklamada, "Geçit töreninin hava bölümünde Kızıl Meydan üzerinde akrobasi ekipleri uçuş yapacak. Geçit töreninin sonunda ise Su-25 uçakları Moskova semalarını Rus bayrağının renkleriyle boyayacak" denildi. - MOSKOVA

