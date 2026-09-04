Haberler

ABD'li müzakerecilerden Moskova-Kiev ziyareti

ABD'li müzakerecilerden Moskova-Kiev ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’a göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in 5-6 Eylül tarihlerinde önce Moskova’ya, ardından Kiev’e ziyaret gerçekleştirecek.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in 5-6 Eylül tarihlerinde önce Moskova'ya, ardından Kiev'e ziyaret gerçekleştirecek.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in 5-6 Eylül tarihlerinde önce Rusya'nın başkenti Moskova'yı, ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edeceğini aktardı. Witkoff ve Kushner'in ilk durağının Moskova olacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemek yerken canlı yayın açtı, patron çıldırıp küfürler yağdırdı! Bakanlık hemen harekete geçti

Yemek yerken canlı yayın açtı, patron çıldırıp küfürler yağdırdı
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası

Fenerbahçe'den transferin son gününde yerli yıldız bombası
Zeynep Yıldırım’ın cinayetinin sırrı çözüldü! Cesedi kömürlükte bulundu, DNA raporu kesinleşti

Zeynep'in ölümündeki sır perdesi kalktı! DNA raporu kesinleşti
İzmir'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı! O anlar kamerada

Önce başkanın aracını, şimdi belediyenin kafesini hedef aldılar
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı

Otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Taçtan ofsayt verildi

Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha