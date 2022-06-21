Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü Ukraynalı mülteciler için sattı

Rusya'da yayımlanan Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov'un Nobel Barış Ödülü madalyası, çıkarılan açık artırmada 103.5 milyon dolara alıcı buldu. Satıştan elde edilen gelir, Ukrayna'daki savaştan kaçan mültecilere yönelik yardım faaliyetlerinde kullanılacak.

Geçtiğimiz yıl Rusya'da ifade özgürlüğünü savunduğu için Nobel Barış Ödülü'ne Maria Ressa ile birlikte layık görülen Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov'un madalyası, ABD merkezli müzayede evi Heritage Auctions tarafından açık arttırmaya çıkarıldı. Rus gazeteci Muratov'un madalyası, New York'ta Dünya Mülteciler Günü'nde gerçekleştirilen açık artırmada 103.5 milyon dolarla rekor fiyata satıldı. Madalyanın kim tarafından satın alındığı bilinmezken, satıştan elde edilen gelirin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), Ukrayna'daki savaş nedeniyle yerinden edilen çocuklara yönelik yardım faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.

Muratov, "Bugünün en önemli mesajı, insanların bir savaşın devam ettiğini ve en çok acı çeken insanlara yardım etmemiz gerektiğini anlamalarıdır" ifadelerini kullandı.

Muratov 2021 yılında, Filipinler'deki haber sitesi Rappler'ın kurucularından gazeteci Maria Ressa ile birlikte Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı.

RUS GAZETECİ BOYALI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Novaya Gazeta, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından kısa bir süre sonra, Mart ayında faaliyetlerini askıya almıştı. Gazetenin kararı, Moskova yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini "savaş" olarak nitelendiren herkesin ağır para cezaları veya kapatmalarla karşı karşıya kalacağı yönündeki uyarısının ardından gelmişti. Muratov, Nisan ayında Moskova'dan Samarra'ya gitmek üzere bindiği trende de kırmızı boyayla saldırıya uğramıştı.

Muratov 1993 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Novaya Gazeta'yı kuran bir grup gazeteci arasında bulunuyor.

2000 yılından bu yana araştırmacı gazeteci Anna Politkovskaya da dahil olmak üzere gazeteden 6 isim öldürülmüştü.

REKOR FİYAT

Daha önce bir Nobel Ödülü madalyası için ödenen en yüksek meblağ, 4.76 milyon dolar olmuştu. DNA'nın yapısına yönelik keşfiyle 1962'de ödülü kazanan James Watson, madalyasını 2014 yılında 4,76 milyon dolara satmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika