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Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis; 4 yeni geçiş noktasının açılmasına ilişkin duyurunun Kıbrıslı liderlerin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde veya görüşme sırasında yapılabileceğini iddia etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs'ta dört yeni geçiş noktasının açılmasına ilişkin iddiada bulundu. Letimbiotis; Kiracıköy, Gaziler, Eylence ve Haspolat geçiş noktalarına ilişkin duyurunun, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştireceği üçlü görüşmeden önce veya görüşme sırasında yapılabileceğini ileri sürdü.

Rum basınına yansıyan açıklamasında Letimbiotis, söz konusu geçiş noktalarının açılmasına yönelik gelişmelerin üçlü görüşme öncesinde netlik kazanabileceğini savundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı