Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılacak görüşmelerin yeri konusunda halen çalıştıklarını belirterek, İran ile görüşmelerin anlamlı bir noktaya ulaşabilmesi için bunun balistik füze konusunu da içermesi gerektiğini ifade etti.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılacak görüşmelerin yeri üzerinde çalıştıklarını belirtirken, balistik füze konusunun da görüşmelere dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılacak görüşmelerin yeri konusunda halen çalıştıklarını belirterek, İran ile görüşmelerin anlamlı bir noktaya ulaşabilmesi için bunun balistik füze konusunu da içermesi gerektiğini ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Kante'yi karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz
Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu

Fener'in ezeli rakibine gidiyor
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Kante'yi karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar

Ankara'da düşen uçağın ses kayıtları çözüldü! İşte ilk bulgu
Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor