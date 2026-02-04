ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılacak görüşmelerin yeri konusunda halen çalıştıklarını belirterek, İran ile görüşmelerin anlamlı bir noktaya ulaşabilmesi için bunun balistik füze konusunu da içermesi gerektiğini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılacak görüşmelerin yeri konusunda halen çalıştıklarını belirterek, İran ile görüşmelerin anlamlı bir noktaya ulaşabilmesi için bunun balistik füze konusunu da içermesi gerektiğini ifade etti. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika