RTÜK'ten Sokak Röportajlarına Uyarı

Güncelleme:
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajları aracılığıyla kasıtlı olarak 'her şeyin kötüye gittiği' algısı oluşturan yayınlara karşı yasal önlemler alınacağını açıkladı. Medya etiğine aykırı bu yayınlar, halkın umudunu zedeleyerek toplumsal karamsarlık yaratıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, kasıtlı biçimde, "her şeyin kötüye gittiği" yönünde algı oluşturmaya çalışan sokak röportajı yayınlarıyla ilgili, "Benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan RTÜK Başkanı Şahin, "Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile 'her şeyin kötüye gittiği' yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir. Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır. Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir. RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
