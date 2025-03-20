AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum

AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum
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RTÜK'ten İmamoğlu yayınlarına ceza yağdı

RTÜK'ten İmamoğlu yayınlarına ceza yağdı
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RTÜK, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yapılan yayınlar nedeniyle NOW TV, Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV'ye ceza verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yayın yapan kanallara RTÜK'ten ceza yağdı.

RTÜK ÜYESİ TAŞÇI DUYURDU

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada NOW TV, TELE1 ve Sözcü TV gibi kanallara İmamoğlu yayınları nedeniyle ceza kesildiğini duyurdu.

HALK TV'YE YÜZDE 3 İDARİ PARA CEZASI

Taşçı'nın verdiği bilgilere göre; NOW TV'ye yüzde 3 idari para cezası, TELE1'e yüzde 3 idari para cezası, Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası, 3 kez de program durdurma, SÖZCÜ TV'deki Özlem Gürses programına yüzde 3 idari para cezası, 3 kez de program durdurma cezası verildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıRolf Tolki:

YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRMAYA KALKARMIŞ ,SUÇU YOKSA ÇIKAR ZATEN ,SİZ HİÇ MERAK ETMEYİN,BİDE ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN TÜTMEZ??

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Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Eminim Kuzey Kore lideri Kim Yon bile Erdoğanı kıskanmıştır.

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Haber Yorumlarımurat kesici:

Yani bütün interneti kapattınız, tv kanalları susturdunuz. Kanallarda yayın yapmasın oh..

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

dıdının dıdısına yazarlar artık cezayı

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Haber Yorumlarızebil animation:

rtük olmaz olmayasıca

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