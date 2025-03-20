RTÜK'ten İmamoğlu yayınlarına ceza yağdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yayın yapan kanallara RTÜK'ten ceza yağdı.

RTÜK ÜYESİ TAŞÇI DUYURDU

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada NOW TV, TELE1 ve Sözcü TV gibi kanallara İmamoğlu yayınları nedeniyle ceza kesildiğini duyurdu.

HALK TV'YE YÜZDE 3 İDARİ PARA CEZASI

Taşçı'nın verdiği bilgilere göre; NOW TV'ye yüzde 3 idari para cezası, TELE1'e yüzde 3 idari para cezası, Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası, 3 kez de program durdurma, SÖZCÜ TV'deki Özlem Gürses programına yüzde 3 idari para cezası, 3 kez de program durdurma cezası verildi.