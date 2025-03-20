RTÜK'ten İmamoğlu yayınlarına ceza yağdı
RTÜK, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yapılan yayınlar nedeniyle NOW TV, Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV'ye ceza verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yayın yapan kanallara RTÜK'ten ceza yağdı.
RTÜK ÜYESİ TAŞÇI DUYURDU
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada NOW TV, TELE1 ve Sözcü TV gibi kanallara İmamoğlu yayınları nedeniyle ceza kesildiğini duyurdu.
HALK TV'YE YÜZDE 3 İDARİ PARA CEZASI
Taşçı'nın verdiği bilgilere göre; NOW TV'ye yüzde 3 idari para cezası, TELE1'e yüzde 3 idari para cezası, Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası, 3 kez de program durdurma, SÖZCÜ TV'deki Özlem Gürses programına yüzde 3 idari para cezası, 3 kez de program durdurma cezası verildi.