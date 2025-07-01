RTÜK Başkanı Şahin: İslamofobi bir güvenlik, kimlik ve insanlık meselesidir

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK, İslamofobiyi sadece bir içerik sorunu değil; bir güvenlik, bir kimlik ve bir insanlık meselesi olarak görmektedir" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Leman denilen dergi müsveddesinde yer alan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik alçakça karikatür, sadece İslam'a değil, aynı zamanda inanç özgürlüğüne, toplumsal barışa ve milyonlarca insanın kutsallarına yönelik sistematik bir nefret saldırısıdır. Bu sözde mizahın, ifade özgürlüğü kılıfı altında dine, inanca ve kutsallara hakarete dönüşmesini ibretle izlemekteyiz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yıllardır yükselen İslam karşıtlığına karşı hem ulusal hem uluslararası düzeyde mücadele yürütüyoruz. Bu yıl beşincisini Bosna Hersek'te düzenlemeyi planladığımız Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Sempozyumu, sadece bir akademik toplantı değil; İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olarak ele alındığı bir vicdan çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

'HAFIZAYI KORUMAKLA SORUMLUYUZ'

İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik saldırıların bireysel hadsizlikten öte bir kültürel dayatma ve zihinsel işgal aracı olarak kullanıldığını aktaran Şahin, "Bu saldırılar milletimizin sinir uçlarıyla oynayan, toplumsal huzuru hedef alan kasıtlı eylemlerdir. RTÜK olarak, sadece yayıncılığı denetleyen bir kurum değil; aynı zamanda kültürel egemenlik alanında, medyadaki nefret söylemine karşı etik çizgileri koruyan bir kamu otoritesiyiz. Bu anlayışla, Ankara Bilim Üniversitesi çatısı altında kurulan CENTERCIF-İslamofobi ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte, akademik ve kurumsal düzeyde İslam karşıtlığına dair içerikleri kayıt altına alıyor, analiz ediyor, medya okuryazarlığı ve etik yayıncılık perspektifiyle kamuoyunu bilinçlendiriyoruz. RTÜK, İslamofobiyi sadece bir içerik sorunu değil; bir güvenlik, bir kimlik ve bir insanlık meselesi olarak görmektedir. Bugün bu topraklarda Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ismine, hatırasına ve izzetine yönelik yapılan her saldırı, bu milletin hafızasında derin izler bırakır. Biz, bu hafızayı korumakla sorumluyuz. Bu vesileyle, başta medya olmak üzere tüm iletişim alanlarında İslam'a yönelik nefret söylemi ile karalama girişimlerine karşı mücadelemizi, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.