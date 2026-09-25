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RTÜK Başkanı Daniş: "Cumhurbaşkanımız, Gazze’de yaşanan zulme karşı insanlığın sesi olmuş bir liderdir"

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Cumhurbaşkanımız, Gazze’de yaşanan zulme karşı en güçlü sesi yükselten ve Filistin halkının haklı davasını küresel platformlarda cesaretle savunan insanlığın sesi olmuş bir liderdir" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan zulme karşı en güçlü sesi yükselten ve Filistin halkının haklı davasını küresel platformlarda cesaretle savunan insanlığın sesi olmuş bir liderdir" dedi.

RTÜK Başkanı Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekleri haksız söylemlerle çarpıtmak, suçluların en büyük manipülasyonudur. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) normlarında kronik hak ihlali örüntüsü oluşturan bu döngü, adaletten kaçamaz. Hakkında, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesince tutuklama kararı bulunan, Gazze'de masum çocuk ve kadınların katili, soykırımcı Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalarına alet etmesi, içine düştüğü siyasi acziyetin ve kronik hak ihlali örüntüsünün açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'i savunmayı, adaletin, barışın ve mazlumların yanında kararlılıkla durmayı sürdüreceğini vurgulayan Daniş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, dünyanın sustuğu ve vicdanların sınandığı bir dönemde Gazze'de yaşanan zulme karşı en güçlü sesi yükselten ve Filistin halkının haklı davasını küresel platformlarda cesaretle savunan insanlığın sesi olmuş bir liderdir. Netanyahu'nun hadsiz hezeyanları, ne Gazze'de işlediği suçların üzerini örtebilir ne de uluslararası hukuk önünde hesap verme sorumluluğunu unutturabilir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'in haklı davasını savunmayı; adaletin, barışın ve mazlumların yanında kararlılıkla durmayı sürdürecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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