Romanya'da USR milletvekilleri eski başbakanların jet uçuşları için komisyon istedi

Romanya'da milletvekilleri, eski başbakanların da aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin özel jetlerle gerçekleştirdikleri lüks uçuşların araştırılması için mecliste protesto düzenledi.

Romanya Birliğini Kurtarın (USR) partisi milletvekilleri, Temsilciler Meclisi oturumunun başlangıcında protesto düzenledi. Meclise pankartlar ve oyuncak uçaklarla giren milletvekilleri, aralarında Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyesi eski başbakanlar, siyasetçiler, yargı mensupları ve iş insanlarının da bulunduğu üst düzey isimlerin özel jetlerle Yunanistan'ın Mykonos Adası'na ve Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki Nice şehrine yaptığı uçuşlara ilişkin açıklama talep etti. Milletvekilleri, uçuşları araştıracak bir komisyon kurulmasının oylamaya sunulmasını talep etti. Genel kurul oturumundaki protestoda milletvekillerinin ellerindeki oyuncak uçaklarda "PSD Jet" yazarken, pankartlarda "Uçuşların parasını kim ödedi?" ve "Romanya vatandaşlarının bilmeye hakkı var" mesajları yer aldı. USR'li milletvekilleri, Romanya'daki koalisyon hükümetinin en büyük ortağı konumundayken nisan ayında hükümetten çekilen PSD'yi gerçeklerin ortaya çıkarılmasını engellemeye çalışmakla suçladı.

Romanya'da özel jet tartışması, PSD Genel Başkanı ve eski Başbakan Sorin Grindeanu, eski PSD Genel Başkanı ve eski Başbakan Victor Ponta, PSD milletvekili ve eski Bakan Petre-Florin Manole ve eski PSD Genel Başkanı ve eski Başbakan Marcel Ciolacu'nun da aralarında yer aldığı üst düzey isimlerin 2022 ve 2026 yıllarında özel jetlerle yaptıkları seyahatler etrafında şekilleniyor. Uçuşlara bazı yargı mensupları ve iş insanlarının da katılması, masrafların kim tarafından karşılandığı ve menfaat ilişkileri konusunda tartışmalara neden oluyor.

Romanya'nın mevcut geçici hükümetinin koalisyon ortakları USR ve Milli Liberal Parti (PNL), daha önce konunun araştırılması için bir meclis komisyonu kurulmasını istemiş ancak talep Meclis Başkanlık Divanı tarafından reddedilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı