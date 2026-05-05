Romanya'da Başbakan Bolojan'ın Hükümeti Düşürüldü

ROMANYA'da parlamento, Başbakan Ilie Bolojan hakkında verilen güvensizlik önergesini kabul ederek hükümeti düşürdü.

Romanya'da merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümetin düşürülmesi için yapılan gensoru oy çokluğuyla kabul edildi. Romanya Meclisi'nde yapılan oylamada oturuma katılan 402 milletvekilinden 281'i gensoru için 'evet' oyu kullandı. Böylelikle, mevcut Bolojan hükümeti düşürülmüş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
