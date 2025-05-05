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Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Ardından Başbakan Ciolacu İstifa Etti

Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Ardından Başbakan Ciolacu İstifa Etti
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Romanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrası Başbakan Marcel Ciolacu istifa etti. Sosyal Demokrat Parti, iktidardaki koalisyondan ayrılma kararı aldı ve seçimlerin ikinci turunda aday desteklenmeyeceği açıklandı.

ROMANYA'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrasında mevcut Başbakan Marcel Ciolacu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Romanya Başbakan Marcel Ciolacu'nun mensubu olduğu Sosyal Demokrat Partisi (PSD) Ulusal Siyasi Konseyi, dün yapılan seçimlerin ardından toplanarak partinin iktidardaki koalisyondan ayrılmasına ve Ciolacu'nun görevinden istifa etmesine karar verildiğini duyurdu.

Ciolacu açıklamasında, kabinedeki PSD mensubu bakanların geçici olarak hükümette kalıp kalmayacaklarına karar vermek üzere koalisyon ortağı Ulusal Liberal Parti (PNL) temsilcileriyle görüşeceklerini belirterek, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda hiçbir adayı desteklememe kararı aldığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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