Rize'de Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Rize Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçundan 77 kişinin mağdur edildiği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 105 adet senet, 4 adet belge, 3 adet not defteri ve 36 adet fişek ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı.

Rize'de düzenlenen operasyonda tefecilik yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Rize Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde tefecilik suçundan 77 kişinin mağdur edildiği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 105 adet senet, 4 adet belge, 3 adet not defteri ve 36 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - RİZE