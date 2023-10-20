Rize'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

İSRAİL'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Rize'de Milli İrade Platformu tarafından 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Herkesin kalbi oradaki mazlum kardeşlerimizle beraber, bugün biz de Rize'den zulme bir ses vermiş olduk dedi.

İSRAİL'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Rize'de Milli İrade Platformu tarafından 'Büyük Filistin Yürüyüşü? düzenlendi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Herkesin kalbi oradaki mazlum kardeşlerimizle beraber, bugün biz de Rize'den zulme bir ses vermiş olduk dedi.

Kentte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası can kayıplarının yaşandığı Filistin'e destek için yürüşüş düzenlendi. Milli İrade Platformu tarafından düzelenen yürüyüş Cuma namazı sonrası Şeyh Camii önünde başladı. Namaz çıkışı toplanan binlerce kişi, ellerindeki pankartlarla Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet meydanı boyunca yürüdü. Yürüyüş, 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda sonlandı.

'RİZE'DEN ZULME BİR SES VERMİŞ OLDUK'

Yürüş sonrası konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Bugün Türkiye'nin her yerinde Filistinli müslüman kardeşlerimize destek mitingleri düzenlendi. Sivil toplum örgütlerimizin düzenlediği bu yürüşe hem katıldık hem destek verdik. Herkes hem fikir olduğunda hemşerilerimizin olağanüstü bir destek verdiğini görüyoruz.Herkesin kalbi oradaki mazlum kardeşlerimizle beraber,bugün bizde Rize'den zulme bir ses vermiş olduk dedi. (DHA)