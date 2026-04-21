TBMM Başkanı Kurtulmuş, 13. kez Avrupa şampiyonu olarak rekor kıran Rıza Kayaalp'i kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güreş Şampiyonaları'nda rekor kırarak 13. altın madalyasını kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa şampiyonluğunu 13. kez kazanan Türkiye'nin gururu Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp'i yürekten tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı