Resti çeken Akşener'in eski açıklamaları gündem oldu: 6'lı Masa'yı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'ya resti çeken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in eski açıklamaları gündem oldu. Aylar önce yaptığı açıklamada sürprizli bir insan olmadığını, açık ve net bir kişi olduğunu söyleyen Akşener, "Altılı masa asla dağılmayacak, masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez. Ne ben ne de başkası ülkenin geleceğinin konuşulduğu o masadan, hiçbirimiz kalkmayız." demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'da 5 siyasi parti liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştığını, kendilerinin ise buna karşı çıktıklarını söyledi. Kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulunan Akşener, anketlerden çıkan sonuçlara göre önerdikleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isminin kabul edilmediğini belirterek masadan kalktı.

"SARAY GÖRÜNÜMLÜ KUMARHANENİZİ BAŞINIZA YIKMAYA GELİYORUZ"

6'lı Masa'ya resti çeken Meral Akşener'in geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Kasım 2022 tarihindeki, "Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" davetine "Biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz." yanıtını veren Akşener, "Masayı dağıtacak" eleştirilerine hep benzer yanıtlar verdi.

"BEN SÜRPRİZLİ BİR İNSAN DEĞİLİM"

9 Aralık 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, "İşbirliği içinde rekabet kavramına ihtiyacımız var. Birbirinin ayağına basan bir yapı değil. Ben sürprizli bir insan değilim o masada. Açık net bir insanım." diyen Akşener bununla da sınırlı kalmadı.

"MASAYI DAĞITMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Yazar Elif Çakır'a 29 Aralık 2022 tarihinde verdiği demeçte İYİ Parti lideri Akşener, masadan kalkmayacaklarını, 6'lı Masa'yı dağıtmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi. Akşener, "Altılı masa asla dağılmayacak, masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez. Ne ben ne de başkası ülkenin geleceğinin konuşulduğu o masadan, hiçbirimiz kalkmayız." dedi.