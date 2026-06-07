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Çevrecik Belediye Başkanlığına CHP'nin adayı Nazım Demirkol seçildi

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Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde yapılan ara seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Nazım Demirkol 877 oy alarak belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Turgay Çetin 803 oy aldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinin belediye başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Nazım Demirkol seçildi.

Yeniden belde statüsü kazanan Çevrecik'te Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı doğrultusunda gerçekleştirilen ara seçimde seçmen, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Çevrecik'te 7 sandıkta 2 bin 166 seçmen oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını 877 oy alan CHP'nin adayı Nazım Demirkol kazandı.

İki partinin aday çıkardığı beldede AK Parti'nin adayı Turgay Çetin 803 oy aldı.

YSK, nüfus kriterlerini karşılayarak yeniden belde statüsü kazanan 4'ü Tokat'ta toplam 6 yerleşim yerinde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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