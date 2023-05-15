Üye Girişi
Haberi Paylaş
Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nden Erdoğan'a oy çıktı

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nden Erdoğan'a oy çıktı

Politika Haberleri

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde oyların büyük bir bölümünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde oyların büyük bir bölümünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Zonguldak'ta saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla oy sayımı başladı. Zonguldak'ta sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy verme işleminin bitmesi ile sandık başkanları mühürleri açtı. Görevliler önce zarfları sandıklardan çıkararak saydı. Zarfların kontrol edilmesinin ardından oyların sayımına geçildi.

Oy sayımının ardından Çaydeğirmeni beldesinde Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nden çıkan kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların büyük bir bölümünü aldı. - ZONGULDAK

Zonguldak Seçim Sonuçları
Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Çaydeğirmeni Zonguldak Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title