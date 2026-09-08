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Putin ve Trump telefonda görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü. Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, liderlerin Ukrayna Savaşı'nı ele aldıklarını belirterek, Putin ile Trump arasındaki görüşmenin yapıcı ve oldukça açık sözlü geçtiğini aktardı.

Putin'in görüşmede Ukrayna'daki savaşın mevcut durumu ve Rusya'nın hedeflerine ulaşma ihtimalleri konusunda objektif bir değerlendirme yaptığını belirten Uşakov, "Bu arada, Amerikalıların askeri faaliyetlerin mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi için gerçekten neler yapabileceği de ortaya konuldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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