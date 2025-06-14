Putin ve Trump, İran-İsrail Çatışmalarını Görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki gerginlikleri ele almak amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair detaylar Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov tarafından aktarıldı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yaptığını ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmede İran ile İsrail arasındaki çatışmaları ele aldıklarını bildirdi.

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, bölgedeki gerilim günden güne artıyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin'in görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığını ve iki liderin İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelere geri dönmeyi göz ardı etmediklerini söyledi. Uşakov ayrıca, Putin'in Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu da teyit ettiğini belirtti. Uşakov, yaklaşık 50 dakika süren görüşmeyi "anlamlı ve faydalı" olarak tanımladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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