Putin ve Trump'ın Temsilcisi Witkoff Arasında Yapıcı Görüşme

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "3 saatlik bir görüşme gerçekleşti. Yapıcı ve oldukça faydalıydı" açıklamasını yaptı.

ABD ile Rusya arasındaki görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin'de ağırladığı ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşme sona erdi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Üç saatlik bir görüşme gerçekleşti. Yapıcı ve oldukça faydalıydı" dedi.

"İlerleme kaydediyoruz"

Uşakov ile birlikte görüşmede hazır bulunan bir diğer isim Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Putin'in Moskova'daki Steven Witkoff ile yaptığı toplantı. İlerleme kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu kesinlikle bir mekik diplomasisidir"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Witkoff'un Rusya ziyareti için, "Bu kesinlikle bir mekik diplomasisidir. Bu, ABD'nin yürüttüğü arabuluculuk çabalarıyla ilgilidir" diye konuştu.

Putin ve Trump'ın Witkoff aracılığıyla mesaj alışverişinde bulunup bulunmadığı sorusuna Kremlin Sözcüsü Peskov, "Elbette bulundular. Kendisi özel bir temsilci değil mi?" yanıtını verdi.

Putin ile Witkoff arasında yılbaşından bu yana 4 görüşme gerçekleşti

Putin ile Witkoff arasında bugün gerçekleştirilen görüşme, son iki haftadaki ikinci, yılbaşından bu yana ise dördüncü görüşme oldu. Önceki görüşme 11 Nisan'da St. Petersburg'da yapılmış ve 4 saatten uzun sürmüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ele alınan konuların çok yönlü ve son derece karmaşık olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle görüşmelerin uzun sürdüğünü belirtmişti. - MOSKOVA