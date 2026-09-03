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Putin: Ukrayna ile anlaşma şansı var

Putin: Ukrayna ile anlaşma şansı var
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Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nda Ukrayna ile savaşın barışçıl çözüm şansı olduğunu belirtti. Çin gibi ülkelerin desteğine dikkat çekerek, sorunun öncelikle Rusya ve Ukrayna tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sorununun çözülme şansının olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nda konuştu. Putin, Ukrayna ile devam eden savaşın sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Putin, "Rusya ve Ukrayna kendi aralarında bir anlaşmaya varmalı, Diğer ülkeler de destek ve yardım etmeye hazır. Sadece ABD değil, örneğin Çin, sürekli olarak bu konuya dikkat çekiyor ve sorunun öncelikle barışçıl yollarla çözülmesini sağlamaya yardımcı oluyor. Ancak yine de her şeyden önce bu sorun, çatışmaya dahil olan ülkeler tarafından çözülmelidir: Rusya ve Ukrayna. Doğru yaklaşım budur. Ancak bu sorunun çözümüne katkıda bulunmaya çalışan herkese müteşekkiriz. Bir şans var mı? Evet, bence var" ifadelerini kullandı. Putin, "Rusya ve Ukrayna arasındaki temaslar, öncelikle istihbarat servisleri aracılığıyla devam ediyor. Ukrayna'nın üst düzey yetkililerinden son zamanlarda duyduğumuz açıklamalar göz önüne alındığında bu temasların ne ölçüde bir barış anlaşmasına yol açacağını şu anda söylemek benim için zor. Ancak temaslar mevcut ve her zamanki gibi öncelikle istihbarat servisleri aracılığıyla devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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