Putin, Ukrayna Sınırında Tampon Bölge Oluşturma Üzerinde Çalışıldığını Duyurdu

Putin, Ukrayna Sınırında Tampon Bölge Oluşturma Üzerinde Çalışıldığını Duyurdu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırında güvenlik amacıyla tampon bölge oluşturma sürecinin başlatıldığını belirtti. Putin, kursk, Bryansk ve Belgorod bölgelerindeki durumlara dikkat çekerek, yerel halkın güvenliği için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırında güvenlik amacıyla "tampon bölge" oluşturulması üzerinde çalıştığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla bir araya geldi. Devlet Başkanı Putin, hafta başında Kursk bölgesine yaptığı ziyareti hatırlatarak, "Görüşmelerimde Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin terörünü, bombardıman ve askeri eylemlerden zarar gören köy ve kasabalardaki halkı ilgilendiren konuları ele aldık. Kursk bölgesi ve muharebe temas hattına yakın diğer sınır bölgeleri, yani Belgorod ve Bryansk bölgelerinde yaşayanların artık ek desteğe ihtiyaç duyduğunu anlıyoruz. Elbette bu bölgelerin her birinin kendine özgü durumu, kendine özgü sorunları var. Aynı zamanda vatandaşı ilgilendiren genel konular da var. Dikkatinizi bir kez daha bunlara çekmek istiyorum: Bu, elbette konutların, sosyal ve ulaşım imkanlarının yeniden sağlanması, kaybedilen malların tazmini, yerinden edilmiş kişilere, evlerini terk etmek zorunda kalan ve şu anda geçici barınma merkezlerinde, akrabalarının yanında veya ev kiralayarak yaşayanlara destek verilmesidir" ifadelerini kullandı.

Putin, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, korunması açısından son derece önemli olan bir diğer konunun askeri operasyonların gerçekleştirildiği toprakların mayınlardan temizlenmesi, patlamamış mayınların ve Ukrayna güçlerinin geride bıraktığı silah depolarının ortadan kaldırılması olduğunu vurguladı.

"Ordu tampon bölge oluşturma görevi üzerinde çalışıyor"

Putin, "Kursk bölgesinden, Bryansk ve Belgorod bölgelerinden bahsediyoruz. Çok acılar çektiler, bombalanıyorlar. Üstelik düşman genellikle askeri öneme sahip olmayan sivil yerleşim yerleri ve evler gibi hedefleri seçiyor. İnsansız hava araçları (İHA) saldırıları, sabotaj ve keşif gruplarıyla ambulanslar ve tarım makineleri de dahil olmak üzere sivil araçları hedef alıyor. Hem kadınlar hem de çocuklar ölüyor ve yaralanıyor" ifadelerini kullandı.

Putin, "Sınır boyunca güvenlik için gerekli olan tampon bölgenin oluşturulması kararı alındığını daha önce söylemiştim. Ordumuz, şu anda bu görev üzerinde çalışıyor" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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