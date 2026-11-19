Putin, Ukrayna'da sahadaki gerçeklerin kabul edilmesi gerektiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya lideri Putin, Yalta'da kimsenin dünyayı bölüşmediğini, sadece İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçeklerin resmileştirildiğini söyledi. Ukrayna'daki savaşı işaret eden Putin, bugünkü çatışmalarda sahadaki gerçeklerin kabul edilmek zorunda olduğunu belirtti.
Rusya lideri Putin, " Yalta'da kimse dünyayı bölüştürmedi. Sadece İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan gerçekleri resmileştirdi" ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki savaşı işaret eden Putin, "Bugünkü çatışmalara gelince, sahadaki gerçekler kabul edilmek zorunda" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı