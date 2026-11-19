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Rusya lideri Putin, " Yalta'da kimse dünyayı bölüştürmedi. Sadece İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan gerçekleri resmileştirdi" ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki savaşı işaret eden Putin, "Bugünkü çatışmalara gelince, sahadaki gerçekler kabul edilmek zorunda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı