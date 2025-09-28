Haberler

Putin, Trump ile Görüşmeye Hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Peskov, Putin'in Trump'a davet gönderdiğini ve görüşmenin Trump'ın kararına bağlı olduğunu söyledi.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini hatırlattı. Bu teklifin geçerli olduğunu vurgulayan Peskov, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı" dedi.

Peskov, Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesini hesaba katma yönündeki talebinin geçerli olup olmadığı yönündeki soruya, "Bu konu güncel" yanıtını verdi. Önce Rusya ile ABD arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyleyen Peskov, "İleride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
