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Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti

Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
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Haberler
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ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer görüşmeler dahil çeşitli konularda İran ile iletişim kurma konusunda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yardımcı olmayı kabul ettiğini öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile nükleer füze programı dahil farklı konularda iletişim kurmaya yardımcı olma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı teklifi kabul etti.

TRUMP'IN TEKLİFİ DOĞRUDAN PUTİN'E İLETTİ

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg'in Rus kaynaklara dayandırdığı haberde, Trump'ın teklifi Şubat ayındaki telefon görüşmesinde doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiği, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üst düzey ABD'li ve Rus yetkililerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen görüşmede konuyu ele aldığı belirtildi.

Putin, İran ile Nükleer Görüşmelerde ABD'ye Yardımcı Olmayı Kabul EttiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

"RUSYA, ABD İLE İRAN'IN TÜM SORUNLARI MÜZAKERE YOLUYLA ÇÖZMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Rusya, ABD ile İran'ın tüm sorunları müzakere yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın bunu başarmak için "elinden gelen her şeyi yapmaya hazır" olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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